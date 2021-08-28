ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أعلنت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» عن فتح باب التقديم لبرامج البكالوريوس والماجستير للعام الأكاديمي الجديد، ضمن مختلف تخصصات إدارة الأعمال والجودة والتمويل وإدارة الرعاية الصحية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشروعات، وتستقبل الجامعة طلبات للانضمام إلى برامج التطوير المهني القائمة على منهجية التعلّم المرن في مجالات إدارة الأعمال والرعاية الصحية والبيئة والتعليم.

وأوضحت أن الدارسين يستفيدون من برامجها المقدّمة وفق نموذج متطوّر للتعليم الذكي.

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