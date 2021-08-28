«كلنا الإمارات»: المرأة الإماراتية شريك فاعل في البناء والتنمية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت جمعية كلنا الإمارات، أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مكانة مرموقة لم تبلغها المرأة في أي من المجتمعات الأخرى، بفضل الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي حظيت به في الدولة، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث شغلت مكانة كبيرة في فكره ونهجه، وتهيأت لها كل أسباب النجاح والتفوق في كل القطاعات الحيوية وميادين العمل الوطني، فأصبحت شريكاً فاعلاً وعنصراً أساسياً في عملية البناء والتنمية وتنشئة الأجيال. وأكد المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات، عبدالله أحمد العلي، أن المرأة في الإمارات حقّقت إنجازات رائدة في جميع المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعلى كل الصعد، في ترجمة صادقة لرؤية وتوجيهات القيادة في تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، من خلال الدعم الكبير الذي حظيت به خلال مسيرتها، والقوانين والتعديلات التشريعية التي تبنتها الحكومة لتعزيز دورها في كل قطاعات المجتمع، وميادين العمل.

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