ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

شارك 10 مهندسين من جامعة الإمارات في المرحلة الأولى من برنامج التدريب للمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، الذي أقيم أخيراً في مدينة تولوز الفرنسية، للمساهمة في تطوير مهارات وخبرات المهندسين في مجال علوم تكنولوجيا الفضاء ونقل المعرفة المتطورة.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، الدكتور أحمد علي مراد، أن الجامعة حدّدت الفضاء كإحدى الأولويات المهمة للبحث العلمي، ووفرت موارد مالية وبنية تحتية تساعد في تمكين المركز من أداء رسالته وتحقيق أهدافه.

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