%50 حضور الطلبة الحصص بعد امتحانات نهاية العام الدراسي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفادت إدارات مدرسية بأن التزام الطلبة بالدوام المدرسي بعد امتحانات نهاية العام الدراسي، بلغ 50% في المدارس المستطلعة آراؤها.

وأشارت إلى أن الطلبة لم يواجهوا أي مشكلات تقنية في الاختبارات التعويضية، التي انطلقت أمس للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.

ودرس الطلاب، أمس، أربع حصص خلال اليوم الدراسي من الثامنة صباحاً إلى 12:30 ظهراً، بواقع 60 دقيقة للحصة، و30 دقيقة استراحة، ويطبق البرنامج عن بعد.

وأوضحت الإدارات أنها حرصت على وضع خطة لتنفيذ برنامج المهارات، الذي عممته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويركز على أربع مواد دراسية، هي اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والبرمجة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news