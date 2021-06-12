ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تستهدف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الإسهام في تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية من خلال تطبيق مشروع نموذج حمدان «EFQM».

وأوضحت المؤسسة، أن المشروع يمكّن المؤسسات التعليمية من تقديم خدمات تواكب مختلف المتغيرات، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات. وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري، إن المؤسسة تعمل على توفير الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة المنظومة العلمية، وتضمن تقديم المؤسسات التعليمية تجربة تعليم متميزة.

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