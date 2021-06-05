باقة أنشطة لامنهجية للطلبة العام المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شدّد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على ضرورة وضع خطط للعام الدراسي المقبل، من شأنها الارتقاء بجودة الحياة الطلابية، من خلال تقديم باقة من الأنشطة العامة واللامنهجية للطلبة تحقق توازناً لديهم في عملية التعليم والتحصيل الدراسي، إلى جانب ضرورة تكريس الرياضة لديهم كأسلوب حياة مستدام ينعكس بشكل إيجابي على مجمل مسيرتهم التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس افتراضياً، أول من أمس، برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، جميلة بنت سالم المهيري، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آلية عملها، وكيفية المضي قدماً لدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم المدرسي في القطاع الحكومي الاتحادي، بما يكرس أفضل الممارسات التعليمية الكفيلة بتطوير أداء الطلبة، وتطوير مستوياتهم الأكاديمية والتعليمية.

حضر الاجتماع رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ومدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الدكتورة رابعة السميطي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بالهول، والرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، الدكتورة رجاء عيسى القرق، والمدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، نجلاء أحمد المدفع، والوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية، سلمى الدرمكي، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، ناصر إسماعيل، وسعيد النظري ممثلاً عن المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد الاجتماع محورية دور المعلم في العملية التعليمية، وأهمية العمل على استقطاب الكفاءات التربوية في مختلف التخصصات الدراسية بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التربوية، وبما يخدم تطلعات القيادة المرتبطة بقطاع التعليم. وتطرّق الاجتماع إلى واقع منظومة التعليم المستمر المتكامل والبحث في كيفية رفدها بمزيد من مقومات ريادتها بما يحقق أهدافها ورسالتها.

وناقش المجلس بند اللقاحات، ونسبة الإقبال عليها من قبل مكونات المجتمع التربوي، وضرورة توفير كل ما يلزم لتحفيز المعلمين للحصول على اللقاح في ظل الجهود المشهودة التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات لكل أفراد المجتمع، كما ناقش الاجتماع السياسات المرتبطة بتطعيم الطلبة، وخطط التوسع في تقديم اللقاحات لهم وفق إرشادات وتعليمات الجهات المعنية بالدولة.

وأكد المجلس حرصه على توفير كل ما يلزم الطلبة من أجهزة حواسيب وغيرها من المستلزمات، بما يخدم مسيرتهم التعليمية.

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