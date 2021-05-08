6 شباب مواطنين يبتكرون منصة إلكترونية للحد من البطالة

المصدر: أمين الجمال - دبي

ابتكر ستة شباب مواطنين منصة جديدة لمساعدة الباحثين عن عمل، وأطلقوا عليها اسم «مهنة»، حيث تعمل المنصة على ربط طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع شركات مختصة في هذه المجالات في دولة الإمارات، وبهدف الحد من البطالة.

وقالت أحد أعضاء الفريق، مريم المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»: «اشتركت مع زملائي: مريم التميمي، وعبدالله المرزوقي، وريم مصبح، وسيف الخالدي، وريم ثامر، في إنجاز فكرة المشروع التي استلهمناها من خلال مشاركتنا في معسكر التدريب المكثف للريادة في الابتكار من (إم آي تي)، الذي جرى إطلاقه في 15 من فبراير الماضي، من قبل مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة الإمارات ممثلة بمنتزه العلوم والابتكار».

وتابعت: «في إطار المعسكر، تم تكليفنا بمهمة التوصّل إلى حل مبتكر، يهدف إلى التصدّي لتحدي البطالة التي يواجهها شباب المنطقة العربية، حيث تتيح هذه المنصة الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم العملية، وربطها بالمهارات العلمية التي اكتسبوها خلال رحلتهم الدراسية».

وأكدت المرزوقي أن المنصة تعمل على عرض الطالب في سوق العمل خلال فترة دراسته الجامعية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة له، ويعزز علاقته بسوق العمل، وتجهيزه من حيث المهارات حتى يصبح مؤهلاً للوظيفة عند التخرج، وليشغل وظيفة تناسب تخصصه، بدلاً عن العمل في قطاعات أخرى بعيدة عن مجاله.

وذكرت أن فريق المشروع فاز، الأسبوع الماضي، بالمرتبة الأولى في تحدي الـ100 مليون نجم متألق.

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