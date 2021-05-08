في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب التسجيل للدورة السابعة من جائزتها الدولية «حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، أخيراً، وتستمر في تلقي طلبات الترشح حتى 31 من أكتوبر المقبل، ويمكن التقديم للجائزة عبر منصة إلكترونية خاصة بها، حيث يتم تعبئة الطلب من قبل المؤسسة المشاركة، وفي حال استكمال الطلب يرسل إلى منسق الجائزة في منظمة اليونسكو، ويتم إخطار المشارك عن استكمال عملية التقديم عبر البريد الإلكتروني للجائزة.

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