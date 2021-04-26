فتح باب التسجيل للمؤتمر الدولي للفضاء 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم الاتحاد الدولي للفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لأول مرة في الوطن العربي، المؤتمر الدولي للفضاء في نسخته الـ72 منذ انطلاقه في عام 1950، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتم فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الدولي، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

وقال مدير عام المركز، يوسف حمد الشيباني: "إن نجاح دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الدولي للفضاء خلال عقد واحد منذ انطلاق نشاط الدولة في قطاع الفضاء، هو مدعاة للفخر و تأكيداً على التزامنا بمواكبة أحدث المستجدات وما توصل إليه مجتمع البحث العلمي من تطورات وتحديثات تقنية وابتكارات تكنولوجية".

بدوره، قال مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز، رئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء، سالم المري: "سيعمل المؤتمر على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوة على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب و تمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات".

وتعقيباً على استضافة دولة الإمارات للمؤتمر، قالت باسكال اهرنفرفريوند ، رئيس الاتحاد الدولي للفضاء : "نحن سعداء بتنظيم النسخة الـ 72 من المؤتمر لأول مرة في الوطن العربي وفي دولة الإمارات و نتطلع قدماً لإثراء المعرفة و تبادل الخبرات مع زملائنا لتوفير حلول ومجابهة التحديات التي تواجه في قطاع صناعة الفضاء والإنسانية".

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للفضاء، يستقطب قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والإستراتيجيات، والإتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه.

وسوف يستعرض المؤتمر مجموعة من الفعاليات، وعروض تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، وفعاليات مجتمعية، ومعرضاً لعلوم الفضاء، جميعها مصممة لتشجيع الحضور على المشاركة التفاعلية.

للتسجيل لحضور المؤتمر، قم بزيارة: https://iac2021.org/registration، ولأي استفسارات أخرى تتعلق بالتسجيل، قم بإرسال بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني التالي: iac2021@dwtc.co

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