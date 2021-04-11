«بي سي آر» كل 7 أيام للهيئات الإدارية والمعلمين في دبي

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

شدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على إلزام العاملين في مؤسسات التعليم الخاص في الإمارة بإجراء فحص مسحة الأنف (بي سي آر) كل سبعة أيام، للذين اختاروا عدم أخذ اللقاح، اعتباراً من اليوم. وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن القرار يطبّق على العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية، كما يشمل كوادر الدعم، والكوادر بعقود خارجية، والكوادر غير المنتظمة والكوادر بدوام جزئي. وأكدت الهيئة أهمية الاطلاع على الدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة الصحة، للوقوف على شروط الأهلية لأخذ اللقاح، ومعرفة مجموعة اللقاحات التي وفرتها دبي.

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