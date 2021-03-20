"التعليم والمعرفة" تفتح باب التقديم في برنامج البعثات للطلبة المتميزين

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج بعثات أبوظبي للطلبة الإماراتيين المتميزين، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الطلبة المتفوقين ممن حققوا أعلى النتائج المدرسية أو الجامعية في تطوير إمكاناتهم الأكاديمية، ليساهموا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للإمارة بالاستفادة من العلوم والخبرات التي اكتسبوها.

ويبدأ التسجيل من غداً 21 مارس وحتى 3 أبريل، وسيتم قبول طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الصف 12 / السنة 13، وطلبة المرحلة الجامعية ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، والحاصلين على رسالة قبول من إحدى افضل 150 جامعة في العالم لدارسة أحد التخصصات التي تعتبر ذات أولوية للإمارة، علماً أن الطلبة المقبولون في إحدى أفضل 20 جامعة في العالم أو يدرسون حالياً فيها، مؤهلين للاستفادة من خدمة خاصة لتسريع طلباتهم.

وبعد اكتمال مرحلة تقديم الطلبات على مدى الأسبوعين المقبلين، سيخضع الطلبة المؤهلون لعملية تقييم شاملة تتضمن المقابلات الشخصية واختبارات تحليل الشخصية "السيكومتري".

ويوفر برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين الدعم المالي والتطوير الوظيفي طويل الأمد للطلبة المقبولين، شرط أن تكون دراستهم ضمن إحدى التخصصات التي يغطيها برنامج البعثات وفي المجالات الأكاديمية التي تتماشى مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية لحكومة أبوظبي، والتي تشمل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والطب البيطري، وإدارة الأعمال والقانون، والهندسة والتصنيع والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والصحة والرفاهية والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

وتعليقاً على فتح باب التسجيل للدفعة المقبلة من برنامج بعثات أبوظبي، قالت سمر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي لدى دائرة التعليم والمعرفة: "ستعيش الأجيال القادمة في عالمٍ يختلف تماماً عن عالمنا، ولهذا، يتوجب علينا تحضيرهم لمواكبة هذه التغييرات. ويساعدنا برنامج بعثات أبوظبي في إعداد الجيل التالي من قادة المستقبل وصنّاع التغيير وتزويدهم بالمعارف والخبرات العملية اللازمة لضمان مواكبة أبوظبي للتغييرات المتسارعة وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة".

وأضافت المنصوري: "يحظى الطلبة المبتعثون بدعمٍ متواصل من الاستشاريين الأكاديميين الخبراء في هذا المجال، وذلك من خلال جلسات التوجيه المهني وفرص بناء شبكات العلاقات إلى جانب فرص التدريب المهني، ما يوفر لهم جميع الأدوات لتحقيق كامل إمكاناتهم وطموحاتهم".

وتشمل الخدمات الاستشارية المقدّمة للطلبة خمسة جوانب رئيسية، هي الرفاهية الاجتماعية والتوجيه الأكاديمي والإرشاد الوظيفي وفرص التدريب المهني والخدمات الأخرى المخصصة للخريجين. وينسجم الإرشاد الوظيفي المقدّم للطلبة مع احتياجات الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضمن تلبية الطلبة المبتعثين لمتطلبات القوى العاملة في المستقبل، وفق خطة أبوظبي الاستراتيجية الرامية لترسيخ أسس الاقتصاد القائم على المعرفة.

كما سيتمكن الطلبة المقبولون في البرنامج من الالتحاق بإحدى أفضل الجامعات المدرجة ضمن برنامج البعثات والتي تضم 150 مؤسسة تعليمية مرموقة من دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا والدول الاسكندنافية والأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وسيحظى الطلبة المبتعثون بمجموعة من المزايا، بما فيها تغطية الرسوم الدراسية وبدل مصاريف الكتب والتأمين الصحي وتكاليف السفر، إلى جانب مخصصاتٍ شهرية تتضمن بدل السكن وبرنامج مكافآت للطلبة المتفوقين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news