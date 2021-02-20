في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تطلق وزارة التربية والتعليم، سلسلة ندوات بحثية، تهدف إلى اطلاع أفراد المجتمع والمهتمين على المشروعات البحثية الأكاديمية المتنوعة، بعنوان «مجلس الابتكار@الإمارات»، وستبدأ أولى الندوات حول أبحاث «كوفيد-19» بعد غد، مشيرة إلى أن الندوات ستركز على البحث الأكاديمي في مجالات حيوية تشكل أولوية وطنية وتحديداً في قطاع العلوم والتكنولوجيا من خلال توفير منصة حوارية تفاعلية للباحثين الأكاديميين الذين يقودون مشروعات مبتكرة ذات أهمية عالية على المستويين المحلي والعالمي.

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