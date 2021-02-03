"الشارقة للتعليم الخاص" تتيح لأولياء الأمور تتبع رحلة أطفالهم في الحافلة المدرسية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه أصبح بإمكان جميع أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في الشارقة تتبع رحلة أطفالهم في الحافلة المدرسية ومعرفة وقت دخولهم وخروجهم من الحافلة من خلال المنصة الرقمية "أولادكم في مأمن" التابعة للهيئة.

وبينت الهيئة أنه يمكن لولي الأمر معرفة آلية تتبع رحلة أبنه من خلال التواصل مع مدير الحافلات في المدرسة التي يدرس فيها الطالب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لطمأنت أولياء الأمور على أبنائهم الطلبة خلال ذهابهم ورجوعهم من المدارس.

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