في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه تم تسليم المهمات الكتابية إلى المرحلة الأولى من مسابقة تحدي الكتابة، التي يشارك فيها 53 مدرسة من أبوظبي، و24 من الشارقة، و24 من رأس الخيمة، و21 من عجمان، و20 من دبي، و13 من الفجيرة، ومدرستان من أم القيوين.

وأطلقت الوزارة المسابقة الافتراضية، في نوفمبر الماضي، بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة، وتحسين قدراتهم في مجال الكتابة الإبداعية وفنونها وأساليبها، وذلك تأكيداً على مكانة الكتابة في المنظومة التعليمية، وأهميتها في تنمية الحس الإبداعي لدى الطلبة بمختلف أعمارهم.

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