في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

دشنت وزارة التربية والتعليم بوابة التدريب العملي، على موقعها الإلكتروني، والتي توفر تدريباً متخصصاً للطلبة المواطنين من قبل 30 شركة عالمية من أعضاء مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، حيث يستطيع الطالب الانتساب إلى دورات تدريبية، لتمكينه من مهارات القرن الـ21. وأفادت الوزارة بأنه من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة، التي تستهدف الطلبة ممّن هم على مقاعد الدراسة الجامعية المستوفين لشروط التدريب العملي، في تشكيل مفهوم أوسع لديهم عن ماهية مجالات الاقتصاد المعرفي.

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