«التقنية العليا»: آلية استثنائية لاحتساب معدل الطلبة في الفصل الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت كليات التقنية العليا، عن وضع آلية استثنائية لاحتساب المعدل التراكمي للفصل الأول من العام الدراسي الجاري، في إطار حرصها على دعم أداء الطلبة في ظل الظروف الدراسية الاستثنائية لهذا الفصل.

وأوضحت الكليات أن آلية استثنائية تنص على أن الطالب المسجل بما يعادل 12 ساعة معتمدة أو أكثر وحقق تدنياً في معدله التراكمي، سيتم استبعاد مادة واحدة فقط ليستفيد من أحد خيارين، الأول عدم احتساب المادة التي حقق فيها الطالب أقل درجة في المعدل التراكمي، مشيرة إلى أن الخيار الثاني يتيح للطالب استبعاد المادة التي حصل فيها على تقدير راسب «F» وتسجيلها تحت مسمى «من دون درجة» «NG» وعدم احتسابها في المعدل التراكمي، وذلك دعماً لأداء الطالب. وأكدت إدارة الكليات سعادتها بنجاحها في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام داخل حرم كلياتها الـ16، بما يتماشى مع دخول دولة الإمارات مرحلة التعافي من «كورونا».

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