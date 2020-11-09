بدء ترخيص القيادات المدرسية 12 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء عملية ترخيص القيادات المدرسية العاملة في قطاع التعليم، حيث سيعقد أول اختبار مهني للقيادات المدرسية (مديرو المدارس ونوابهم) بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى ترخيص كل العاملين في الميدان التربوي في التخصصات كافة للحفاظ على تميز المنظومة التعليمية الإماراتية، ورفدها بكل مقومات ريادتها، واعتبار ذلك شرطاً للعمل في مختلف أوجه النشاط التربوي.

ودعت الوزارة القيادات المدرسية غير المسجلين في نظام الرخص المهنية للمسارعة إلى التسجيل، مبينة أن باب التسجيل مفتوح لغاية 11 الشهر الجاري، مع مراعاة ضرورة ربط بيانات التسجيل بالهوية الإماراتية، ليتسنى للمشمولين بالاختبار الدخول لتأديته.

وجددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على أهمية حصول جميع العاملين في قطاع التعليم على الرخص المهنية لاستيفاء شروط ممارسة مهنة التعليم، لما لها من أهمية في تطوير وتحسين مخرجات وجودة التعليم في الدولة، وتطوير كفاءات العاملين في القطاع التعليمي.

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