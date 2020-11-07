في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

يطلق قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، غداً، الأكاديمية الافتراضية لطلبة الصف الثاني عشر، للمسارين المتقدم والعام، عبر قنوات «تيمز»، وتستمر فعاليات الأكاديمية حتى 12 نوفمبر الجاري.

وأفادت الوزارة بأن الأكاديمية تهدف إلى رفع مستوى الطالب أكاديمياً ومهارياً ومعرفياً، وتوفير مساحة إضافية لتوثيق وتعزيز مخزونه المعرفي في المواد الدراسية، التي يحتاج فيها إلى دعم، وتشمل: اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.

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