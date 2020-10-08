غرافي.. 15 إجراء تعزز سلامة الطلبة والمجتمع المدرسي في دبي

المصدر: إعداد: أمين الجمال غرافيك: محمد داود

تُولي حكومة دبي سلامة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، أولوية قصوى، خصوصاً صحة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، من معلمين وإداريين وفنيين، التي تجعل منها هدفاً لا تتهاون في توفير ضمانات تحقيقه في جميع الأوقات، إذ نجحت الحكومة في التعاطي مع أزمة فيروس «كورونا»، منذ بدايتها، بإجراءات سريعة ومدروسة ضمنت سلامة المجتمع التعليمي في الفصل الدراسي الثالث من العام الدارسي الماضي، ما أسهم بشكل فاعل في استكمال الطلبة عامهم الدارسي من دون انقطاع، في الوقت الذي شهد توقف العملية التعليمية في كثير من دول العالم، ومع بداية العام الدراسي الجاري وضعت الجهات المعنية إجراءات وبروتوكولات عدة لضمان صحة وسلامة المجتمع المدرسي ضد الجائحة.

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