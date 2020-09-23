عودة الطلبة إلى مدارس الشارقة الأسبوع المقبل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، أن يوم الأحد المقبل سيكون موعد العودة التدريجية للمدارس، ضمن نظامي التعليم المباشر والتعليم الهجين، استكمالاً لتنفيذ الخطط المدرسية للعام الدراسي الجاري 2020-2021، وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي عممتها الهيئة على المدارس الخاصة، ضمن دليلها الإرشادي لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة، لتأمين وتحقيق الوقاية والسلامة في المجتمع المدرسي.

وجاء قرار عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، عقب التأكد من جهوزية جميع مرافق العلمية التعليمية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي حددتها الهيئة في الدليل الإرشادي، والتي تحدد فيها الإجراءات الواجب اتباعها من قبل إدارات المدارس، والكوادر الوظيفية، وأولياء الأمور والطلبة، بما يتناسب مع تداعيات ومتغيرات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحرصت الهيئة على استباق العام الدراسي، وعودة الطلبة إلى مدارسهم، بزيارات ميدانية للوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة وعودتهم إلى فصولهم الدراسية، علاوة على حملات تفتيشية نفذها فريق الرقابة التعليمية التابع للهيئة على المؤسسات التعليمية الخاصة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الوقاية والسلامة، وبلدية الشارقة، ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وقسم الرقابة الصحية، وقسم رقابة التغذية، وإدارة الصحة العامة.

وأوضحت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، أن جهوزية المدارس، وقدرتها على استقبال الطلبة، جاءت بجهود كبيرة بذلتها الهيئة، وساندها في ذلك مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، الذين برهنوا على قدرة وكفاءة عالية، مثمنة دعمهم وتعاونهم، إضافة إلى تعاون الكوادر الإدارية والإشرافية والتدريسية العاملة في كل المؤسسات التعليمية، إلى جانب أولياء الأمور.

وأكدت الهاشمي أنّ الهيئة تعمل بشكل حثيث ومتواصل، وتتخذ قراراتها مع الحرص على الأولوية الصحية وسلامة الطلبة وتوفير الدعم والوعي الصحي، إضافة إلى الجانب التعليمي الأكاديمي، مشيرة إلى تشكيل لجان ميدانية لضمان تنفيذ الإجراءات للعودة التدريجية للطلبة، وانتظام الدوام وفق البروتوكول الصحي.

من جانبه، أكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، حرص الهيئة على التأكد من التزام جميع أطراف المنظومة التعليمية بإرشادات وبروتوكولات الدليل الإرشادي وتطبيقه بنسبة 100%، والذي أصدرته الهيئة، لضمان انطلاق آمن وسلس للعام الدراسي، وتوفير بيئة صحية واعية، ومناخ تعليمي نموذجي، يكون فيه الطلبة قادرين على ممارسة حياتهم المدرسية في أمن وأمان.

مجموعات تضم 10 طلاب

ألزمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بوضع الطلبة في المرحلة ما قبل الابتدائية والسنة التأسيسية الأولى والروضة الأولى والتأسيسية الثانية في مجموعات تضم 10 طلاب بحد أقصى، مع مراعاة عدم مخالطة الطلبة في المجموعة لطلبة آخرين، داعيةً إلى توزيع معقمات الأيدي في جميع مرافق الحرم المدرسي، وارتداء الكمامة في كل الأوقات لمن هم فوق السادسة من العمر، وتخصيص مداخل ومخارج محددة، مع عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى المدارس، وتحديد نقاط توصيل الطلبة واستلامهم، مع الحرص على دخولهم عبر نقاط محددة ليتم فحص درجات حرارتهم، إضافة إلى تطبيق إجراءات النقل المدرسي، التي تتطلب أن لا تزيد الطاقة الاستيعابية للحافلات على 50%، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلبة قبل ركوب الحافلة، وتعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي، وإلزام المدارس بتقديم المأكولات الجاهزة فقط، وحث الطلبة على إحضار الطعام من المنزل، إلى جانب إجراءات وقائية أخرى ملزمة للمجتمع المدرسي كافة.

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