"التربية" تفتتح أكاديمية لتعليم العلوم والسلامة الغذائية وتستهدف 500 طالب

المصدر: أمين الجمال - دبي

افتتحت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في أربع مدارس هي مدرسة السّمالية للذكور ومدرسة السمحة للإناث بأبوظبي ومدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي ذكور، والظيت للتعليم الأساسي إناث في رأس الخيمة، في كل من أبوظبي ورأس الخيمة، بهدف تمكين الطلبة في العديد من المجالات التخصصية المرتبطة بشكل وثيق مع أجندة الدولة وخططها لاستشرافية المستقبل، وتستهدف الأكاديمية إلى استقطاب 500 طالب وطالبة خلال الأعوام المقبلة.

وأفادت الوزارة في تصريحات صحافية أن الطلبة المنتسبين للأكاديمية، يدرسون إلى جانب دراستهم «المسار العام»، العلوم الأساسية المرتبطة بالغذاء والتغذية، التي تساعدهم في فهم كيفية ارتباط العناصر المختلفة مع بعضها بعضاً، والعمليات المعنية بإنتاج الغذاء، التي تساعد على تطوير منتجات جديدة ومتميزة.

وأوضحت الوزارة أن الأكاديمية تدمج المعرفة النظرية مع المهارات العملية، إذ يتعلم الطلبة استخدام المهارات التقنية الأساسية من خلال التقييم الحسي، وتطبيق التجارب في المختبرات العملية، كما تتاح لهم الفرصة لكي يختبروا بيئة العمل من خلال التدريب في مؤسسات وطنية معنية بهذا المجال، بحيث تتيح للطلبة دراسة مكثفة في العلوم الخاصة بالغذاء والتغذية، إلى جانب العمليات والهندسة المعنية بإنتاج الغذاء، التي تساعدهم على تطوير منتجات جديدة وخلاقة ويتطرق منهاج الأكاديمية كذلك إلى التسويق والأعمال في الصناعات الغذائية بهدف تأهيل الطلبة للانخراط في سوق العمل كما تقدم الأكاديمية مساقات معنية بسلامة ورقابة الغذاء ومهارات الطهي.

وعملت الوزارة على مواءمة برامج الأكاديمية بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة بهدف ضمان حصول الطلبة على معرفة متقدمة في مجالات الغذاء والأمن والسلامة الغذائية بحيث تعد ضمن مستوى التعليم العالي المتقدم وهو ما يمكن الطلبة تاليا من العمل في شركات متخصصة في مجالات الأغذية وفي مختبرات الأغذية لدى المؤسسات الرقابية في الدولة او تأسيس عمل مستقل لهم.

ولفتت الوزارة إلى أن افتتاح الأكاديمية يأتي متماشياً مع خطط وتطلعات الدولة التي أفردت حيزاً كبيراً للاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه، تحقيقاً لخططها الاستراتيجية المستقبلية المرتبطة بتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الأغذية، وبما يسهم في إثراء المنظومة التعليمية في الدولة عبر منح الطلبة خيارات أكاديمية متعددة تلبي طموحاتهم، وتنسجم مع مهاراتهم.

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