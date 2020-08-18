إجراء فحوص "كورونا" للكوادر التعليمية في المدارس الخاصة بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

باشرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس الأول، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء الفحوصات المجانية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد لجميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في مختلف مدارس الخاصة الإمارة وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الطلبة الذين سيلتحقون بمدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتمكنت الهيئة التي وضعت جدولاً تنظيمياً يضم جميع موظفي المدارس من إجراء ما يقارب 3000 فحص حيث سيصل عدد الموظفين الذين أجروا الفحوصات مع نهاية المدة التي حددتها الهيئة إلى ما يزيد عن17 ألف من العاملين في مدارس الإمارة.

وتقوم الهيئة حالياً بوضع دراسة مستفيضة وبرنامجاً شاملاً يتضمن أفضل السبل والآليات التي يمكن اتباعها لإجراء الفحوصات للطلبة والتي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من إجراء فحوصات الكوادر الوظيفية حيث سيتم فحص جميع الطلبة الذين تزيد أعمارهم عم ١٢ عاماً.

وقال مدير الهيئة، على الحوسني: إن إجراء هذه الفحوصات يأتي متسقاً مع استراتيجيات وتوجهات الهيئة التي تحرص على صحة وسلامة كوادرها التعليمية وطلبتها من خلال توفير مناخ تعليمي آمن وصحي ومنسجم في الوقت ذاته مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة.

وذكر أن الهيئة استبقت بإعداد دليل إرشادي مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2020 -2021 والذي يتضمن حزمة من السياسات والاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حيث تم توزيعه على جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة لتطبيقه في مدارسهم استعداداً لاستقبال الطلبة.

ويشمل الدليل طرق توزيع الطلبة داخل الفصول المدرسية وآليات الدخول والخروج وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين من خلال المعقمات التي تنتشر في مختلف مرافق المدارس مع وجوب احتفاظ المدارس بكميات كافية من الكمامات الى جانب وجوب التزام المدارس بالتعقيم اليومي لجميع مرافقها.

كما تطرق الدليل إلى آليات التعامل مع الحالات التي يتم الاشتباه بإصابتها منعاً لانتشار العدوى بين الآخرين إلى جانب تعزيز أدوات التواصل مع أولياء الأمور لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة تسعى الهيئة إلى توفيرها للطلبة والكوادر التعليمية العاملة في المدارس.

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