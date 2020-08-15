في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تنظم وزارة التربية والتعليم مسار الدبلوماسية، ضمن برنامج «سفراؤنا الوطني استعداد»، ويستهدف مسار الدبلوماسية 100 طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، يخوضون البرنامج التدريبي الافتراضي على مدار أسبوعين ويعمل على تدريبهم نخبة من معلمي المدرسة الإماراتية، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. وأكد السفير عمر غباش، في حوار عن بُعد، أن التسامح والتعاون وتقبل الآخر أسس الدبلوماسية الإماراتية ومبادئها، حاثاً الطلبة على بذل المزيد من الجهود لمواصلة رسالة الإمارات السامية.

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