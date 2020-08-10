بالصورة.. تعرف إلى منافذ بيع الزي المدرسي في دبي

المصدر: أمين الجمال - دبي:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 22 منفذ بيع الزي المدرسي في دبي، وتخدم هذا العدد من المنافذ مناطق الإمارة كافة.

وأدخلت الوزارة تعديلاً على الزي المدرسي المعتمد لطلاب الحلقة الثالثة بنين، الذي بات إلزامياً، ليتكون من «تي شيرت» أبيض، يحمل شعار المدرسة الإماراتية على الصدر، وبنطلون كحلي اللون مخطط بالأزرق، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية.

ويتماشى اعتماد الزيّ مع أهداف وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متكافئ، وبيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم وفق فلسفة تربوية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التربوية والمناهج، وعلى التطوير المستمر لمحاور المنظومة التعليمية في المدرسة الإماراتية، لخلق جيل متمكن من مهارات العصر ومتطلبات المستقبل.

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