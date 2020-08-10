«التربية» تنفي دعوة الطلاب إلى استخدام الأكياس بدل الحقائب

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة ما تداوله البعض على «جروبات» وسائل التواصل الاجتماعي، حول دعوة الطلبة إلى استبدال الحقائب المدرسية بأكياس معقمة لحمل كتبهم فيها.

وحثت على استقاء المعلومات حول العملية التعليمية والميدان التربوي من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وتداولت «جروبات» ذوي طلبة مقطعاً صوتياً تدعي المتحدثة فيه أن الوزارة شددت على ضرورة استبدال الحقائب المدرسية الجلدية أو غيرها بأكياس بلاستيكية معقمة لحمل الكتب الدراسية بها، لضمان عدم انتقال عدوى فيروس «كورونا»، مطالبة ذوي الطلبة بالامتناع عن شراء حقائب لأبنائهم.

وتعتزم الوزارة تطبيق نظام التعليم الهجين ضمن المدرسة الإماراتية الذكية بدءاً من العام الدراسي الجديد، ووضعت أربعة سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي، على أن يكون التعليم المدرسي بنسبة 70% مقابل تعليم إلكتروني بنسبة 30%. وتراوح ساعات الدوام بين خمس ساعات ونصف وست ساعات.

وأوضحت أن الدوام المدرسي في السيناريو الأول يبدأ من الساعة 7:15 صباحاً إلى 12:50 ظهراً، والثاني من الساعة 7:30 إلى 1:05، والثالث من الساعة 8:00 صباحاً إلى 1:35 ظهراً، والرابع من 8:30 إلى 2:50، على أن يكون الدوام مرناً، يواكب احتياجات وميول الطلبة وتعديل أوقات دراستهم بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يضمن مرونة التوقيت لتطبيق التعلم الذاتي، وتشجيع الطلبة على استخدام مصادر ذكية تثري معلوماتهم في مجالات عدة مستقبلاً، وتعدهم للدراسات العليا وسوق العمل.

الوزارة تعتزم تطبيق نظام التعليم الهجين ضمن المدرسة الإماراتية الذكية بدءاً من العام الدراسي الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news