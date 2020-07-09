الدهماني من أوائل مسار النخبة: ظروف كورونا الاستثنائية منحتنا دافعاً قوياً للنجاح

المصدر: سمية الحمادي -الفجيرة

استقبلت أسرة الطالب المتفوق محمد عبدالله محمد الرفاعي الدهماني، من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - الفجيرة خبر تفوقه في مسار النخبة على مستوى الدولة بنسبة 4.99%، بكل فخر واعتزاز.

وقال الدهماني لـ "الإمارات اليوم": لم يكن نجاحي وتفوقي صدفة، لقد كانت جهود حكام دولتنا الكريمة سبباً -بعد توفيق الله- في ذلك، فلم نشعر نحن الطلبة للحظة أننا نعيش في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا"، مستشهداً بعبارة "لا تشلون هم" التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وما كان لها من أثر إيجابي في إصراره على التفوق.

ولفت الدهماني إلى أن ظروف التعليم عن بعد لم تضيع جهده.

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