«التربية» تعقد امتحاناً يوم «الجمعة» لأول مرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات نهاية العام الدراسي «التعويضية»، لطلبة الصف الثاني عشر، ممن لم يتمكنوا من أداء الامتحانات خلال الفترة المحددة لها نتيجة أي ظروف طارئة، أو لأي سبب آخر، شريطة أن يكون بعذر، بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، لمدة خمسة أيام، بما فيها يوم الجمعة. ويؤدي الطلبة الامتحانات على فترتين في اليوم الواحد، حيث تبدأ الفترة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى 10 صباحاً، وتليها الفترة الثانية من الساعة 10 وحتى الساعة 11.

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