في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرار قبول تسجيل الطلبة في تخصص الصيانة الهندسية، الذي يستهدف طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر بالمسار العام، ضمن دفعة العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن تخصص الصيانة الهندسية يمكّن الطلبة من الحصول على تدريب عملي إلزامي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، ما يوفر لهم بيئة عملية لإثراء مهاراتهم العلمية والعملية. وأوضحت أن التخصص يوفر للطلبة بيئة متكاملة، لصقل وتنمية خبراتهم العلمية والعملية ومهاراتهم الحياتية، موضحة أن المنهج يتضمن مجالات هندسية متنوعة.

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