«التربية»: طبيعة دوام العام الدراسي الجديد لم تتحدد

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تحديد شكل نظام التعليم، خلال العام الدراسي المقبل، سواء كان عن بعد أو بدوام الطلبة في المدرسة، لم يُتخذ فيه قرار بعد، لافتة إلى أن القرار سيتخذ وفق المستجدات الصحية، وتبعاً للإجراءات الاحترازية.

ونفت الوزارة ما يتم تناقله بأن الدوام المدرسي للسنة الدراسية المقبلة، والذي يبدأ في 30 أغسطس، سيكون بالتزام الطلبة بالحضور إلى المدارس، مؤكدة أن الأمر لم يتم البت فيه بعد، وأن طبيعة عملية التعلم ستقرر وفق المستجدات الصحية. وفي تصريحات سابقة، أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن بدء الدوام للعام الدراسي المقبل (2020-2021) لم يتغير، وهو في موعده، وفقاً للتقويم المدرسي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للتنمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news