في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة الراغبين في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، سواء داخل الدولة أو خارجها، لاستكمال دراستهم الجامعية، التأكد من أربع نقاط قبل التسجيل. وأفادت بأن النقاط الأربع، هي: التأكد من أن المؤسسة مرخصة، والبرامج معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتقديم على الإفادة عن مؤسسة تعليمية والبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وضرورة زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، للاطلاع والاستعلام عن المؤسسات أو البرامج التعليمية المعتمدة، من خلال www.moe.gov.ae

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