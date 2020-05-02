مدارس خاصة ترفض إعادة رسوم المواصلات نقداً

المصدر: مصباح أمين- رأس الخيمة

أرسلت مدارس خاصة رسائل نصية إلى هواتف ذوي طلبتها، تشير فيها إلى إمكان استرداد رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث بطريقتين، الأولى خصمها من الرسوم الدراسية لمن لم يسدد الرسوم بالكامل للعام الدراسي الجاري، أو احتسابها من رسوم العام الدراسي المقبل لمن سدد الرسوم بالكامل لهذا العام.

وقال ذوو طلبة عبدالله الحمادي، وجاسم أحمد، وسعيد حداد، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم تلقوا الرسائل على هواتفهم، دون أن تذكر الإدارات المدرسية شيئاً عن إمكان إعادة قيمة الرسوم نقداً لمن يرغب في ترك المدرسة، معربين عن استغرابهم من إصرار المدارس على سحب الشيكات في موعدها.

وأضافوا أنه كان على المدارس إعادة رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث لهم فور توقف التعلم النظامي والتحول إلى التعلم «عن بُعد» لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليهم جراء أزمة فيروس كورونا، لافتين إلى أن المدارس سحبت شيكات رسوم الفصل الدراسي الثالث من البنوك دون تأخير، وعليها أن تعيد رسوم المواصلات دون تأخير أيضاً، مراعاة لظروف ذوي الطلبة.

وأفادت مدارس خاصة بأنها وضعت آلية لردّ رسوم المواصلات لذوي الطلبة وفقاً للنظام المالي المعتمد لديها، حتى لا تقع أخطاء.

وتابعت أن على ذوي الطلبة، في حال قرّرت إعادة رسوم المواصلات بشكل كامل، إما الحضور إلى المدرسة لاستلام المبلغ، وهذا منافٍ للإجراءات الاحترازية، أو خصمه من رسوم العام الدراسي الحالي، أو احتسابه ضمن الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل لمن سدد الرسوم خلال العام الدراسي الجاري.

وأوضحت أنها تلقت طلبات من ذوي طلبة باسترداد الرسوم لمغادرتهم الدولة والعودة إلى بلادهم، أو لنقل أبنائهم لمدارس أخرى خلال العام الدراسي المقبل، مضيفة أنها تدرس طلباتهم وستبلغهم بقراراتها النهائية قريباً، وفقاً لمصلحة المدارس وذوي الطلبة.

وشرحت أنها تبحث عن آلية لضمان حقوق المدرسة وذوي الطلبة وفقاً لنظامها المالي، لتفادي أي أخطاء مالية.

وطالبت ذوي الطلبة بإمهالها حتى نهاية العام الدراسي الجاري للموافقة على طلباتهم.

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