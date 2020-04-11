«استشاري الشارقة» يؤكد أهمية جودة التعلم عن بُعْد

المصدر: الشارقة - وام

أكد رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور حميد جاسم الزعابي، أهمية متابعة اللجنة واقع التعليم عن بُعْد، والوقوف على الممكنات والتحديات الحالية، للطلبة والأسر، والعمل على دعمها، من خلال تكاتف الجهود مع الجهات المعنية.

وأشار الزعابي، خلال اجتماع اللجنة عن بُعْد، أمس، إلى أهمية هذا التوجه ضمن سياسات الدولة لتنمية التعلم الافتراضي، لتعزيز قدرات المعلم على إدارة العملية التعليمية، وتمكين الطالب من الاستفادة.

كما ناقش الاجتماع الوقوف على مستجدات أداء المدارس، لاسيما الخاصة، في تحقيق متطلبات التعلم عن بُعْد، وطرح الرؤى حول إسهام الإعلام ومهنيته في دعم مختلف الجهود والسياسات الوطنية في إنجاح منظومة التعلم عن بُعْد، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات والكوادر العاملة، التي تعد خط الحماية الأول في هذا الظرف الاستثنائي، بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المجتمع.