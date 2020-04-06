الإمارات تطلق «الإجازة المبكرة» للعاملين في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبادرة «الإجازة المبكرة». وتهدف المبادرة إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية، أو الاتفاق مع المنشآت التي يعملون لديها على منحهم إجازة من دون أجر. وتأتي المبادرة لتلبية متطلبات الراغبين في العودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.