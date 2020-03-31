«خليفة التربوية» تعلن أسماء الفائزين مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - لاإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن إنتهاء جميع عمليات تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة للدورة الثالثة عشرة 2020 تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في شهر مايو المقبل.

ونوهت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي، بالإقبال الكبير من جانب مختلف الفئات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات ذات العلاقة على الترشح وتقديم أعمال ومشاريع للدورة الحالية من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الجائزة أنجزت جميع عمليات التقييم والتحكيم من خلال توظيف تقنيات متطورة للاتصال المرئي عن بعد للمرشحين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت العفيفي أن جميع لجان التحكيم أنجزت تقارير تقييم المرشحين وكذلك الزيارات الميدانية التقييمية وسيتم إعلان أسماء الفائزين في المجالات التي طرحتها الدورة الحالية وشملت تسعة مجالات موزعة على 18 فئة بالإضافة إلى الشخصية التربوية الاعتبارية.