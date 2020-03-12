«التربية» تتعرف إلى تحديات تطبيق «التعلّم عن بُعد» من الميدان

المصدر: أمين الجمال - دبي

عمّمت وزارة التربية والتعليم استبياناً حول تجربة مبادرة «التعلّم عن بُعد»، على المدارس الحكومية، على مستوى الدولة، لقياس التجربة التي خاضها طلبة الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، أخيراً، لتحديد إيجابيات المبادرة، والتحديات التي تواجه تطبيقها، حتى تتم معالجتها، قبيل تطبيق المبادرة على المراحل التعليمية في المدارس كافة لمدة أسبوعين، تبدأ من 22 مارس الجاري، وتستمر حتى الثاني من أبريل المقبل.

ويرصد الاستبيان نسب الطلبة الذين خاضوا التجربة، وعدد المعلمين الذين شاركوا فيها، سواء من المدرسة أو من منازلهم، وتحديد المشكلات التقنية التي وقعت خلال يومي تجريب المبادرة، وتحديد الاقتراحات حول تطوير آليات تطبيقها.

وكانت الوزارة قدّمت «إجازة الربيع»، حيث بدأت في الثامن من مارس الجاري، بدلاً من 29 من الشهر نفسه.