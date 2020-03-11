«دو» تدعم «التعلم عن بُعْد» لطلبة المدارس والجامعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو» عن إطلاق مبادرة جديدة، لدعم عملية «التعلم عن بُعْد»، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلبة المدارس والجامعات.

وتهدف المبادرة، التي تطلقها «دو» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تمكين الطلبة من التعلم عن بُعْد، ومساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الوصول بشكل سلس وسريع إلى المنصات التعليمية المتاحة عبر الإنترنت. وسيتم توفير قائمة المدارس والمؤسسات التعليمية، التي ستستفيد من المبادرة على موقع «دو» الرسمي على الإنترنت.

وتتيح «دو»، من خلال هذه المبادرة، لجميع عملاء الدفع المسبق والآجل، الوصول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسساتهم التعليمية، إضافة إلى منصات الواجبات التعليمية في المنزل، دون رسوم إضافية على استهلاك البيانات، وذلك طوال فترة تعطيل المدارس.

وسيتمكن جميع المستخدمين من تنزيل المحتوى من المنصات التعليمية، عبر الإنترنت، على أجهزتهم المتحركة، دون كلفة إضافية. كما ستوفر «دو» لعملاء الهاتف الثابت إمكانية استخدام مجموعة مختارة من تطبيقات خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت، بما في ذلك Blackboard Collaborate وZoom وGoogle Hangout Meet وMicrosoft Teams، بالإضافة إلى تطبيق «Skype for Business»، خلال هذه الفترة.