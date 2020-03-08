"التربية" تنفي إنهاء خدمات المعلمين المصابين بـ "كورونا"

المصدر: أمين الجمال - دبي

نفت وزارة ‏التربية والتعليم ما جاء في تسجيل صوتي منسوب إلى أحد قيادات الوزارة، حول ‏إنهاء خدمات المعلمين الذين يغادرون الدولة ويعودون مصابين بفيروس كورونا الجديد، ممن يغادر الدولة في إجازه الربيع التي قدمتها وزارة التربية والتعليم، ويلزم بالحجر الصحي 14 يوما غير مدفوعة إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة القرار الصادر بمنع سفر المعلمين.

وتداول البعض تسجيلًا صوتياً منسوباً لأحد قيادات الوزارة يتحدث فيه عن منع المعلمين من السفر إلى خارج الدولة، وفي حالة سفر المعلم خارج الدولة ومخالفته للوائح سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم غير مدفوعة، إضافة إلى ذلك تطبيق إجراءات الموارد البشرية عليه وهي مخالفة اللوائح، وفي حال سفر المعلم وعودته وثبت عليه إصابته بفيروس كورونا ستطبق بعض إجراءات و إنهاء خدمات.