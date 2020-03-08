«التربية» تدعو الطلبة القادمين من الخارج إلى الالتزام بالحجر الصحي

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة والعاملين بالمنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة)، القادمين من خارج الدولة، إلى إجراء الفحص الطبي اللازم، والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم من الإصابة بـ«كورونا»، مضيفة أنه لن يسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك.

وأكدت الوزارة، في تغريدة على «تويتر»، أن هذه الإجراءات تأتي دعماً للقطاع الصحي وإجراءاته المتخذة، لتقليل احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، بدء إجازة الربيع اليوم (الأحد) لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي، لمدة أسبوعين، يعقبهما تعطيل دوام الطلبة لمدة أسبوعين آخرين، وتكون الدراسة خلال هذه المدة عن طريق نظام «التعلم عن بُعد». وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في ما يخص ضرورة تجنب السفر، نظراً للوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد، وتفشيه في دول عدة، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة.

«الوزارة» شدّدت على ضرورة الالتزام بتعليمات «الصحة». Àأرشيفية