«التربية» تؤجل اختبار المعلمين

المصدر: أمين الجمال ■دبي

قرّرت وزارة التربية والتعليم تأجيل الاختبار المهني، الذي كان مزمعاً عقده للمعلمين اليوم، حتى إشعار آخر. وقالت إن جدولة الاختبار ستتم لاحقاً، وذلك دعماً للقطاع الصحي وإجراءاته الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت أن الطلبة سيستأنفون الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من 5 أبريل المقبل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

جاء ذلك ضمن ضوابط عدة، تتضمن تقديم موعد إجازة الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية، لتبدأ الأولى اعتباراً من غد الأحد، وتستمر حتى 19 مارس الجاري، وتبدأ إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية الأحد المقبل، وتستمر حتى 12 مارس الجاري.