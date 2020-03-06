"التربية" تصدر قراراً حول الاختبار المهني للمعلمين

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل الاختبار المهني الذي كان من المزمع عقده للمعلمين يوم غد السبت، حتى إشعار آخر وسيتم جدولة الاختبار في وقت لاحق، وذلك دعماً للقطاع الصحي وإجراءاته الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلبة سيستأنفون الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من 5 أبريل المقبل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

جاء ذلك ضمن عدد من الضوابط تتضمن تقديم موعد إجازة الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية، حيث قدم موعد إجازة الربيع للطلبة، لتبدأ اعتباراً من الأحد المقبل وتستمر حتى 19 مارس الجاري (لمدة أسبوعين)، وتكون إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية من الأحد المقبل وتستمر حتى 12 مارس الجاري (لمدة أسبوع). وأشارت إلى أن الهيئة الإدارية والتعليمية ستكون ملتزمة بحضور التدريب التخصصي المباشر، بدءاً من 15 مارس الجاري حتى 19 من الشهر نفسه، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وأضافت أن على إدارات المدارس متابعة حضور الهيئة الإدارية والتعليمية للتدريب المباشر يومياً.

