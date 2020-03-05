قرار مهم من "التربية" خاص بمؤسسات التعليم العالي

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت وزارة التربية والتعليم جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالالتزام بعدم تواجد أي طلبة في الحرم الجامعي لمدة أربعة أسابيع، بداية من الثامن من مارس الجاري وحتى الرابع أبريل المقبل.

ودعت الوزارة مؤسسات التعليم العالي إلى إعادة برمجة تقويمها الأكاديمي من محاضرات وامتحانات وإجازات الطلبة والهيئتين الأكاديمية والإدارية، تماشيا مع قرار تعليق حضور الطلبة، وبما يضمن تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي من حيث عدد أسابيع الدراسة المطلوبة في الفصل الأكاديمي، إضافة إلى عدد الساعات الدراسية المطلوبة لكل مساق.

وشددت الوزارة على ضرورة استمرار عمل مؤسسات التعليم العالي خلال فترة تعليق حضور الطلبة مع طرح برامجها الدراسية عن طريق وسائل التعلم عن بعد.