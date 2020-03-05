"التربية" تصدر تعميما بشأن تفاصيل "إجازة الربيع"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بشأن تفاصيل إجازة الربيع ، تلزم جميع المدارس الحكومية في الدولة بعدم تواجد أي طلبة في مبنى المدرسة لمدة أربعة أسابيع من تاريخ 8 مارس الحالي وحتى 4 إبريل المقبل.

وعليه تم تقديم موعد إجازة الربيع لجميع الطلبة على أن تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 8 مارس وحتى مساء يوم الخميس 19 مارس "لمدة أسبوعين".

وتكون إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية من يوم الأحد 8 مارس حتى يوم الخميس 12 مارس "لمدة أسبوع".

ويكون التدريب التخصصي للهيئة الإدارية والتعليمية اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس حتى 19 مارس "لمدة أسبوع" على تبدأ مبادرة التعليم عن بعد للطلبة يوم الأحد 22 مارس حتى الخميس 2 إبريل المقبل "لمدة أسبوعين". وفق الجدول المدرسي المحدد من الساعة الـ8:30 صباحا، وحتى الساعة الـ1:30 ظهرا.

وتلتزم الهيئة الادارية والتعليمية في الدوام الرسمي في المدارس في خلال فترة تطبيق مبادرة التعلم عن بعد من الساعة الـ8:00 صباحا، حتى الساعة الـ2:00 ظهراً على أن تعمل إدارات المدارس على تهيئة بيئة العمل بمبادرة التعليم عن بعد لجميع الفئات المستهدفة " الطلبة - المعلمين - أولياء الأمور"، وتقديم الدعم اللازم.

ويستأنف دوام الطلبة بالمدارس يوم الأحد الموافق 5 إبريل ايذانا بانطلاق الفصل الدراسي الثالث.

ودعت الوزارة الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يخص ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.. وفي حالة التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.