لجنة لدراسة التعليم عن بعد في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تشكيل لجنة لدراسة التعليم عن بعد عند الأزمات، وسيتم تطبيق ذلك على خمس مدارس خاصة في الشارقة كمرحلة تجريبية، على أن يتم تعميم التجربة على جميع المدارس الخاصة بالشارقة خلال أسبوعين، حيث كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بدء تجربة تعميم منظومة التعليم عن بعد في المدارس الحكومية (الحلقة الثانية والثالثة) لمدة يومين غداً وبعد غد.

ووزعت الهيئة الأسبوع الماضي بياناً على إدارات المدارس الخاصة تخطرهم فيه بمخاطبة أولياء أمور الطلبة بضرورة إبقاء أبنائهم في المنازل حال إصابتهم بالزكام أو السعال أو الحمى إلى حين التعافي التام من المرض؛ حرصاً على تطبيق القواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية للوقاية من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».