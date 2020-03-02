تعيين استشاري عالمي لدراسة استراتيجية التعليم في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ترأس المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، سعيد محمد الطاير، الاجتماع الأول لمشروع دراسة استراتيجية التعليم في دبي، بحضور رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدلله الكرم، وفريق العمل.

وشهد الاجتماع تعيين الاستشاري العالمي، ماكنزي أند كومباني، لبدء دراسة استراتيجية التعليم في دبي للـ50 عاماً المقبلة.

وقال الطاير: «نعمل جاهدين لجعل دبي وجهة رائدة للتعليم، من خلال الاستثمار في التعليم، لبناء الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها وصقل خبراتها، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بمكوناتها كافة، الاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف: «تتضمن الدراسة الإجراءات المبتكرة، التي تهدف إلى بناء منظومة تعليمية رائدة عالمياً، والارتقاء بجودة وكفاءة القطاع التعليمي في دبي، ما سيسهم في بناء قطاع تعليمي يتميز بالجودة العالية».