«حماية الدولي» يدعم طالبات في إنجاز بحوثهن العلمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات في شرطة دبي، العقيد عبدالله الخياط، عدداً من طالبات المدرسة الوطنية في الشارقة، وقدم لهن الدعم لإنجاز بحوثهن العلمية في إطار دعم شرطة دبي للأبحاث العلمية المدرسية والجامعية، وأثرها التوعوي في بيان خطورة المواد المخدرة وأسباب وقوع الشباب في مصيدتها. وأجاب الخياط على الأسئلة التي تتضمنها البحوث العلمية للطالبات حول طبيعة المواد المخدرة، وأساليب وقاية الشباب منها، والمسؤولية التوعوية والتربوية للأسر والمدارس والمؤسسات المجتمعية والمدنية في التوجيه والتوعية والنصح.

وأكد أن الدور المحوري لمركز حماية الدولي هو دعم الشريحة الطلابية بمختلف الأعمار، وتقديم التوعية لهم في مختلف مناحي الحياة، إلى جانب إشراكهم في برامج مجتمعية وتعليمية ورياضية تسهم في بناء وعيهم وحسهم الأمني.