"التربية": لا تعطيل للدراسة غداً

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن غداً (الأربعاء) دوام للطلبة والهيئة الأكاديمية، ولا صحة لما تداوله البعض بشأن تعطيل الدراسة في دبي والمناطق الشمالية، بسبب توقع هطول أمطار.

وأضافت الوزارة أنها منحت مديري المدارس صلاحية تعطيل الدراسة في مدارسهم بالتنسيق مع قطاع العمليات المدرسية في الظروف الجوية السيئة، مشددة على أن الحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي على رأس أولويات الوزارة.

وأوضحت أن مديري المدارس هم الأقدر على تقييم الحالة في مناطق مدارسهم، إذ إن بعض المناطق لا تتأثر بشكل كبير بالأمطار، وتكون الحركة فيها آمنة، لا تشكل خطراً على سلامة.