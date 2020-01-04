«قيادات» يركز على طرق توليد الابتكار

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن برنامج «قيادات»، الذي خرج دفعته الثانية، أخيراً، يركز على أربعة محاور رئيسة، أولها «المسرعات الحكومية 10X»، بهدف إكساب مهارات ابتكار القيمة، إضافة إلى إتقان طرق توليد الابتكارات الجذرية، وآليات إقناع المعنيين بالابتكارات الجذرية، وبناء مهارات فرق الابتكارات الجذرية 10X.

أما المحور الثاني «القيادة الاستراتيجية في عصر التحديات»، فيهدف إلى تعزيز الفهم السليم لمفهوم القيادة في القطاع العام، ومناقشة التحديات وآخر التطورات في العمل الحكومي، إضافة إلى تعزيز التفكير القيادي الاستراتيجي، والاستخدام الفعال لأدوات التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع التحديات وإدارة التغيير، ويعمل المحور الثالث «التوجهات الحديثة في استشراف المستقبل والتميز الحكومي» على تعريف المشاركين بالفكر الجديد في مجال التميز الحكومي، وأهم خصائصه، والتوجهات الحديثة في مجال نماذج وبرامج التميز الحكومي.

في حين يسلّط المحور الرابع «الطاقة الإيجابية ودورها في إسعاد الموظفين» الضوء على أهمية مفهوم الطاقة الإيجابية، وضرورة السعادة الوظيفية كميزة تنافسية، ويعمل على صقل مهارات المشاركين في ما يتعلق بنظريات التحفيز، إضافة إلى إطلاع المشاركين على تجارب المؤسسات العالمية، وأفضل الممارسات في مجال تحقيق السعادة الوظيفية.

وكانت الكلية احتفلت، أخيراً، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «قيادات»، ضمن 15 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالنيابة العامة في دبي.