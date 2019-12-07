العامري يعزز قدراته العلمية بتجارب توليد الطاقة الخضراء

المصدر: شيماء هناوي - دبي

يعكف المواطن معاذ صلاح العامري (22 عاماً)، على إجراء تجارب توليد الطاقة الخضراء، في المختبر العملي بجامعة كارلتون في كندا، بهدف تعزيز قدراته بمجال تخصصه في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

ويسعى العامري، المبتعث للدراسة في الخارج من قبل وزارة التربية والتعليم، إلى أن يصبح خبيراً تكنولوجياً معتمداً في المهارات الهندسية، يتمتع بمهارات علمية وعملية في الأنظمة الخاصة بتوليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها واستخدامها، لذا يتابع أحدث التقنيات الخاصة بتوليد الطاقة الخضراء، ليكون على دراية بكل مستجداتها.

وذكر العامري، الطالب في الصف الرابع والأخير، أنه يسعى لأن يكون عنصراً فاعلاً في سد احتياجات التطور الاقتصادي والسكاني الكبير، وتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة، التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال، انعكست بشكلٍ جلي في النسخة الرابعة من تقرير «حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2019»، المرجع الوطني لإبراز النجاحات في مجال الطاقة، والتي تخدم استراتيجية الدولة للطاقة 2050، الهادفة إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المنتجة بالدولة من 25 إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وأوضح العامري أن التقرير، الذي أطلقته وزارة الطاقة والصناعة في يونيو الماضي، «استعرض جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة، وإدراج الطاقة النظيفة وحلول كفاءة الطاقة، بجانب التوازن بين روابط الماء والطاقة والغذاء في قالب ابتكاري، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، المتعلقة بالطاقة وخفض انبعاثات الكربون، وتماشياً مع الثورة العالمية في مجال الطاقة».

وأفاد العامري بأنه اختار الغربة لتحقيق طموحه العلمي والعملي مستقبلاً، بأن يكون عنصراً فعالاً في خدمة استراتيجية الدولة للطاقة 2050.

وأشار العامري، الذي يقطن العاصمة الكندية «أوتاوا»، إلى أن أبرز دروس الغربة يتمثل في «تقبل الآخر واستيعابه باختلافه، وإدراك قيمة الإمكانات الفردية في تنفيذ شتى الأعمال، مهما بدت صعبة، إلى جانب الالتزام بالمواعيد المحددة، واستثمار الوقت في كل ما هو مفيد وقيم».

فعاليات متنوعة

قال المواطن معاذ صلاح العامري إن «الإرادة القوية ساعدتني في تجاوز صعوبات الغربة بشكلٍ كبير، فجعلتني لا أشعر بوجودها، وغدوت مبتعثاً منسجماً مع المجتمع الجديد، يقوم بشتى المهام بنفسه، مهما بدت معقدة».

وأكد العامري، الذي يرتقب حصوله قريباً على شهادة البكالوريوس تخصص «هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة»، حرصه على مشاركة مواطنيه من المبتعثين أوقات الفراغ، إلى جانب حضور الفعاليات المتنوعة التي تنظمها سفارة الدولة، متابعاً أن «هذه الفعاليات تجعلنا لا نشعر بالبعد عن أحضان الوطن، وكنف العائلة ولمة الأهل والأصحاب والأحباب».

- العامري يطمح لأن يكون عنصراً فعالاً في خدمة استراتيجية الدولة للطاقة.