65 % من معلمي «الإنجليزية» رسبوا في اختبارات تحديد المستوى

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفاد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، بأن الوزارة أجرت اختبارات تحديد مستوى لمعلمي اللغة الإنجليزية، أخيراً، ولم ينجح منهم سوى نحو 35%، مضيفاً أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة معلميها، وتعيين كوادر مؤهلة، من خلال عمليات التطوير التي تجريها لهم على مدار العام الدراسي، بحيث يكون المعلمون كافة، وبينهم معلمو اللغة الإنجليزية، على كفاءة عالية.

وشدد الحمادي، أخيراً، خلال محاضرة «التعليم والمستقبل»، في مدينة العين، على عدم قبول معلم لغة إنجليزية، مستواه أقل من 7، مشيراً إلى أن المعلمين المواطنين من خريجي جامعة الإمارات وكليات التقنية يتميزون بمستوى عالٍ في اللغة الإنجليزية يصل إلى 8.

من جهة أخرى، عملت الوزارة على حصر معلمي كل المواد، ضعفاء الأداء في المدارس الحكومية، من خلال نموذج «حصر المعلمين الذين لا يصلحون للتدريس وأداؤهم منخفض»، مطالبة إدارات المدارس في تعميم وزعته عليها، بتحديد أسباب ضعف كل معلم.

وتعكف الوزارة حالياً على دراسة جميع الحالات التي تسلمتها من إدارات المدارس، لإعادة تقييمها، بهدف التأكد من عدم صلاحيتهم لأداء المهام الموكلة إليهم.

وكانت الوزارة رصدت، خلال زياراتها الميدانية للمدارس الحكومية، تراجع أداء معلمين داخل الصفوف الدراسية، ما دعاها إلى اتخاذ إجراءات عدة لتعزيز قدراتهم، من بينها دورات التنمية الذاتية.

ودعت الوزارة، ممثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية، المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية، إلى الانخراط في دورات تنمية ذاتية لتعزيز قدراتهم المهنية.

ووزعت الإدارة عليهم ملفات للقراءة الذاتية، تشمل ملخصات كتب ودراسات علمية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، بحيث يختار كل معلم ملفاً واحداً، يطلع عليه، ثم يدخل على صفحة التقييم عبر روابط تم تحديدها لهم.

وأفادت الإدارة بأن الوزارة ستحتسب ثلاث ساعات تدريبية للحاصلين على 70% فأكثر في التقييم، الذي أجري إلكترونياً للمعلمين والإداريين، مؤكدة حرصها على تطبيق التنوع في أساليب التدريب، وتعزيز التعلم الذاتي لدى المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أنها تستهدف تنظيم تعليم متكامل مستمر، مؤكدة على دور المعلم كمحور أساسي في العملية التعليمية، ومن ثم تعمل على رفع كفاءته من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية على مدار العام الدراسي.

منظومة إلكترونية

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن التكنولوجيا والنظام الإلكتروني في المدارس يسهمان بـ40% من شرح الدرس، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية في مدارسها متميزة، وتحتوي على الذكاء الاصطناعي، ومعها يصبح المعلم مشرفاً على الدرس وموجهاً للطلبة، وليس ملقناً، كما في طرق التدريس التقليدية، ومن ثم يخف الضغط على المعلم، ويتدخل حينما يجد ضعفاً معيناً لدى طالب محدد، فضلاً عن أن هذا النظام لا يحمِّل الطالب أعباء إضافية.

اختبار الاستماع

تبدأ غداً المدارس الحكومية في الدولة تطبيق اختبار الاستماع في مادة اللغة الإنجليزية، وإجراءات الرصد، لطلبتها في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

وأفادت إدارة التقييم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، في تعميم وزعته على المدارس، أخيراً، بأن الجدول الزمني للامتحانات يمتد حتى 20 من نوفمبر الجاري، ويستهدف الطلبة من جميع المسارات والمستويات، وفقاً للخطة الجديدة في تدريس اللغة الإنجليزية.

ولفت التعميم إلى أن الوزارة حمّلت جميع مواد امتحان الاستماع على برنامج «المنهل» الإلكتروني الخاص بالطلبة، وبعد الانتهاء من تقدير الدرجات، ستُحمّل على البرنامج نفسه، قبل الرابع من ديسمبر المقبل، وسترسل للطلبة الغائبين النسخة الثانية من الامتحانات عن طريق «المنهل» في 27 من نوفمبر الجاري.

- المعلمون المواطنون

يتميزون بمستوى

عالٍ في اللغة

الإنجليزية.



