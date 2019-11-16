«التقنية» تحدد إجازة الطالب بـ 20% من الفصل الدراسي

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفاد مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا، أحمد الملا، بأن الإجازة التي يحق للطالب الحصول عليها لا تتجاوز 20% من مدة الفصل الدراسي الواحد البالغة 15 أسبوعاً، مضيفاً أنه «يحق للطلبات اللائي تمنعهن ظروف قوية، مثل الوضع، التوقف عن الدراسة لمدة فصل أو فصلين دراسيين، كما تستطيع الطالبة متابعة دراستها مرة أخرى من دون أن يُطلب منها إعادة القيد».

وقال في تصريحات إعلامية، أخيراً، رداً على طلب إحدى طالبات الكلية، بزيادة إجازة الوضع، إن سياسات كليات التقنية تهدف إلى نجاح الطالب وحصوله على القدر الكافي من المعارف والمهارات المطلوبة في التخصص الذي يدرسه، وتدعم استمرارية الطالب في دراسته لإتمام رحلة دراسته وحصوله على المؤهل الدراسي، وفي ما يتعلق بإجازات الطلبة، خصوصاً إجازة الوضع، فإن سياسات الكليات تدعم التزامات الطالب بواجباته الأسرية وغيرها من الواجبات.

وأوضح أنه «بخصوص إجازة الوضع، فإن الطالبة تستطيع أن تحصل على حد أقصى 20% من إجمالي المحاضرات المقررة المطلوبة من الطالب خلال الفصل الدراسي»، موضحاً أن «20% تعد نسبة معقولة، إذ تضمن حصول الطالب على القدر الكافي أو الحد الأدنى من المعارف والمهارات المطلوبة في التخصص أو المساق الذي يدرسه».

وذكر الملا أن الطالبة المتزوجة التي ترغب في قضاء إجازة وضع، تستطيع تحديد مدتها، ومن جانبه يضع المسؤول الأكاديمي في الكلية التي تدرس فيها خطة دراسية، لتعويضها عما فاتها من دراسة في الفصل الذي انقطعت فيه عن الدراسة، ومن ثم تتمكن الطالبة من متابعة دراستها، من دون أن يُطلب منها إعادة قبول أو قيد مرة أخرى.